Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя месяц

Мужчина пытался переплыть горную реку в районе “Цаплинского моста” в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением

Фото: unsplash.com

Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя почти месяц после инцидента. Об этом сообщает телеканал “Россия”.

Инцидент произошел еще в начале августа. Мужчина пытался переплыть горную реку в районе “Цаплинского моста” в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением.

Спасатели и поисковики обнаружили тело поздно вечером 26 августа. Оно находилось на берегу неподалеку от села Купчегень. Личность мужчины подтвердили — его останки опознала гражданская супруга.

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