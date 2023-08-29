Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя месяц
Мужчина пытался переплыть горную реку в районе “Цаплинского моста” в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением
Фото: unsplash.com
Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя почти месяц после инцидента. Об этом сообщает телеканал “Россия”.
Инцидент произошел еще в начале августа. Мужчина пытался переплыть горную реку в районе “Цаплинского моста” в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением.
Спасатели и поисковики обнаружили тело поздно вечером 26 августа. Оно находилось на берегу неподалеку от села Купчегень. Личность мужчины подтвердили — его останки опознала гражданская супруга.