ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя месяц
Новости Алтай
18-летний барнаулец украл с карты маминой подруги 50 тысяч рублей
Новости Алтай
Губернатор Томенко показал Карелину производство алтайских сыров
Новости Алтай
Ребенок погиб при обстреле поселка со стороны ВСУ в Брянской области
Новости Алтай
СМИ: артистку Ларису Голубкину госпитализировали в Москве
Новости Алтай
Похороны Пригожина прошли в закрытом режиме

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай618 News
Новости Горняк138 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления70 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя месяц

ГОРНЯК2201 mins

Мужчина пытался переплыть горную реку в районе “Цаплинского моста” в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением

Фото: unsplash.com

Тело мужчины, который пытался на спор переплыть Катунь, нашли спустя почти месяц после инцидента. Об этом сообщает телеканал “Россия”. 

Инцидент произошел еще в начале августа. Мужчина пытался переплыть горную реку в районе “Цаплинского моста” в селе Иня. В один момент он ушел под воду и его унесло бурным течением.

Спасатели и поисковики обнаружили тело поздно вечером 26 августа. Оно находилось на берегу неподалеку от села Купчегень. Личность мужчины подтвердили — его останки опознала гражданская супруга.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News