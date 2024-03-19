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Тело пропавшего баскетболиста БК “Барнаул” нашли в Красноярском крае

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Спасатели завершили поисковую операцию

Тело пропавшего баскетболиста БК "Барнаул" нашли в Красноярском крае

Антон Петухов / Фото: БК “Барнаул”

Тело пропавшего в Красноярске игрока БК “Барнаул” Антона Петухова нашли в Емельяновском районе. Об этом сообщили представители поискового отряда.

Напомним, что 20-летний спортсмен пропал в начале января. Он ушел из дома и отправился на остров Татышев, откуда больше не вышел. После просмотра камер полицейские выяснили, что Петухов упал с моста.

Долгое время тело баскетболиста не могли найти. Специалисты КГКУ “Спасатель” сегодня утром обнаружили тело в районе села Частоостровское в Емельяновском районе.

Личность погибшего спортсмена подтвердили в полиции.

новости Алтайский

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