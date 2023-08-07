Тело режиссера Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире

Труп театроведа пролежал в помещении не меньше года

Фото: unsplash.com

Тело театрального режиссера и театроведа Светланы Джимбиновой нашли в ее квартире. Как сообщает Telegram-канал Mash, труп пролежал в помещении по меньшей мере год.

В полицию обратились соседи Джимбиновой, когда поняли, что давно не видели ее. Правоохранители вскрыли дверь и обнаружили мумифицированное тело на полу.

Согласно экспертизе, смерть наступила в начале 2022 года. Причина не уточняется.

Светлана Джимбинова – вдова режиссера театра Вахтангова Рубена Симонова. За свою карьеру она написала десятки работ по театроведению, поставила шесть спектаклей в театре имени Вахтангова.

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