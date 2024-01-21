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«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

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От чего в рационе нужно избавиться прямо сейчас

«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

Диетолог из Ярославля Татьяна Селезнева назвала нашим коллегам из 76.RU продукты, которые считаются «мусором» для организма. Многие почти каждый день что-то употребляют в пищу из этого списка, половина из этих продуктов точно есть на вашей кухне.

— Споров много, что полезно есть, а что нет. Мое мнение как эксперта по питанию: самое важное, если хотите сохранить стройность и здоровье, это не переедать! Мне, например, не всё равно, каким топливом я заправляю свою машину. Так и с телом: к выбору продуктов отношусь придирчиво, — объяснила диетолог.

В списке самых вредных продуктов, которые есть в рационе у каждого, — рафинированный сахар в чистом виде, соевый соус и полуфабрикаты. Как объясняет диетолог, перечисленные продукты мешают сохранению стройности и здорового организма.

К «мусорным» продуктам диетолог также отнесла колбасы и сосиски, любой фастфуд, дрожжевые изделия. Подробный список в нашей карточке.

«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

Взамен Татьяна Селезнева предлагает ввести в рацион рыбу, сливочное масло, нут, греческий йогурт, яблоки и бруснику, а также брюссельскую капусту и финики.

«Тело скажет спасибо, если выбросите»: диетолог назвала популярные и самые вредные «мусорные» продукты

— Некоторые в погоне за стройностью в определенный момент «начинают новую жизнь» и отказываются от всех сладостей. Ничем хорошим это не заканчивается — рано или поздно происходит срыв. Поэтому мой призыв — не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием. Всё можно, только в меру, — добавила диетолог.

Ранее мы также рассказывали, с чем можно есть творог и почему нельзя с сахаром. Онколог объяснил, почему не нужно пить чай в пакетиках.

Взято Источник
21.01.2024

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