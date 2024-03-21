Тёмный Сох, Лют и Жалящий Шершень. Как отметят Славянский Новый год в Барнауле

Славянский Новый год — один из древнейших праздников в культуре славян. Этот день связан с приходом весны, обновлением природы и началом нового года в славянском календаре. Славяне считали, что именно в этот день происходит пробуждение природы после зимнего сна, что символизирует возрождение жизни и надежды.

По словам Веры Верченко, руководителя ТМ «Светлица», и сегодня, и в давние времена многие народы начинали новый цикл отсчета именно весной, а именно со дня весеннего равноденствия.

«Именно весной начинается обновление всего живого — распускаются листья, появляется первая трава. А значит что сельскохозяйственные животные, пережившие зиму, получат витамины для того, что выкормить свое потомство» — рассказывает Верченко Вера Николаевна.

21 марта отмечается как праздник равноденствия, когда день и ночь имеют равную продолжительность. Это время было символом баланса и гармонии, а также перехода от старого к новому. В этот день проводились различные обряды и ритуалы, направленные на очищение, благополучие и удачу в новом году.

Традиции и обычаи славянского нового года

Один из основных обрядов, связанных со Славянским Новым годом, было сжигание костров. Люди собирались вместе у огня, чтобы сжечь сухие ветви и солому, символизирующие прошедшую зиму. Кроме веток, сжигали и старые вещи, одежду больных, чтобы очистить себя и свое жилье. Это символ обновления и очищения. Так же через костер прыгали, чтобы очистить себя. Этот обряд приносил удачу, силу и защиту от болезней. Также проводились песнопения и танцы в честь прихода весны.

«Во время сжигания чучела люди кидали в костер сломанные или испорченные вещи, что не только позволяло избавиться от старого и ненужного, но и утилизировать скопившийся за долгую зиму хлам. Обычно масленицу сжигали на пригорке на открытом месте, подальше от деревни и с/х строений, а значит и костер можно было сделать большим. До сих пор жива традиция весеннего очищения дома — весенняя генеральная уборка. Только сегодня она трансформировалась в предпасхальную уборку — чистый четверг. Но смысл остался тот же. Так же прошла трансформация в масленичных гуляньях — они сохранились, но перенеслись на более ранние даты. И весенний очистительный пост тоже сохранился.» — говорит Вера Николаевна.

Славянский Новый год 21 марта отмечается как время начала новых начинаний, планирования будущего и принятия решений. Люди верили, что все, что делается в этот день, будет приносить удачу и успех весь год. Сегодня этот праздник все чаще восстанавливается и отмечается как символ обновления и надежды на лучшее.

«В городах особо нет соблюдения традиций ни христианских ни славянских праздников. И в деревнях тоже очень редко можно встретить бытовые устои по всем традициям и правилам. Но некоторые события остались неизменными — очищение дома, себя, животных и ожидание самого хорошего после затяжной зимы. В наши дни, когда мы живём по устоявшемуся календарю, празднование славянского Нового года кажется каким то пережитком. Но тем не менее, мы все знаем когда именно наступает китайский новый год. На мой взгляд — это неправильно. У нас множество своих прекрасных традиций. Народ, не помнящий своих предков не имеет будущего. Нужно нашим детям рассказывать про то, как жили их пращуры и только тогда они будут понимать отличия от других народов и осознавать свою уникальность.» — рассказывает Вера Верченко.

Славянский календарь: что это

Славянский календарь похож на восточный гороскоп, он присваивает каждому году свое животное-покровитель, будь то зверь, птица, рыба или насекомое. В славянском годослове люди, рожденные под определенным знаком, обладают различными качествами, что делает его уникальным. В отличие от восточного гороскопа, славянский годослов делится на 16-летние циклы, состоящие из 12-месячных периодов, начинающихся в день весеннего равноденствия.

Одной из особенностей славянского календаря была девятидневная неделя, где каждый день длился до захода солнца. Месяцы были длиннее и состояли из 40 или 41 дня, а год включал в себя девять месяцев. Также были свои уникальные названия для дней недели, отражающие особенности славянской культуры. Например отличалась среда — в славянском календаре ее называли «тритейник» (от слова «три»), суббота называлась «шестица» (от слова «шесть»), воскресенье — «седмица» (от слова «семь»). Оставшиеся два дня носили названия «осьмица» (ось земли, восьмой день) и «неделя» (нет дел, девятый день). Понедельник же получил свое название от соединения слов «после» и «неделя».

Именно использование славянского календаря способствовало формированию некоторых обычаев, таких как поминание усопших на девятый и 40-й день после смерти. Эти традиции имеют глубокие корни и связаны с магическими представлениями о времени и жизни.

2024, год какого животного по славянскому календарю

В наступившем 2024 году многие будут обращаться к славянскому календарю, чтобы узнать, какое животное станет покровителем этого года. Согласно славянской традиции, каждый год посвящен определенному животному, которое считается влияющим на судьбу людей. Славяне верили в магическую силу тотемных животных и считали, что они могут управлять событиями в жизни людей. Именно поэтому был создан славянский годослов, который отличается от восточного календаря и имеет свою уникальную систему отсчета времени.

2024 год в славянском годослове станет первым годом в 16-летнем цикле, начиная с символа Темного Соха (Лося) с 21 марта. Лоси считались гордыми и харизматичными животными с сильной волей и твердым характером. Они легко заражают всех своей энергией и становятся лидерами, но иногда это мешает им в личной жизни. Год Темного Соха предполагает успех для сильных и смелых людей, принося карьерный рост и финансовые возможности.

В политике и общественной жизни Темный Сох может принести серьезные изменения, сохраняя спокойствие и умиротворение. В любви в 2024 году не стоит ожидать значительных перемен. Лоси одиночки, но не помеха для построения отношений. Славянский календарь, привлекающий все больше внимания читателей, позволяет предсказывать будущее не только на год вперед, но и на долгие годы вперед.

Одной из особенностей славянского календаря была девятидневная неделя, где каждый день длился до захода солнца. Месяцы были длиннее и состояли из 40 или 41 дня, а год включал в себя девять месяцев. Также были свои уникальные названия для дней недели, отражающие особенности славянской культуры.

​Тотемное животное Темный Сох покровительствует тем, кто родился в 1944, 1960, 1976, 1992 и 2008 годах, призывая к самостоятельности, целеустремленности и честности. В 2024 году каждый может обратиться к символике Соха, чтобы найти вдохновение и поддержку в своих начинаниях.

Какие другие животные есть в славянском календаре

Всего животных в списке славянского календаря 16, кроме Темного Соха (Лося), в него входят такие тотемные звери как:

— Жалящий Шершень;

— Притаившийся Лют (Волк);

— Огненная Векша (Белка);

— Жемчужная Щука;

— Бородатая Жаба;

— Дикий Вепрь;

— Белый Филин;

— Шипящий Уж;

— Крадущийся Лис;

— Свернувшийся Еж;

— Парящий Орел;

— Прядущий Мизгирь (Паук);

— Кричащий Петух;

— Златорогий Тур (Бык);

— Огнегривый Конь (последний в цикле).

Согласно календарю следующий 2025 год будет годом Жалящего Шершня и будет хорошим для активных и целеустремленных людей, которые точно знают чего хотят от жизни.

Анна ШЕЛЕХОВА, Анна ТЫМКО

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Взято отсюда.

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