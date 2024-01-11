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Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

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В ближайшие дни в регионе будет идти снег, местами поднимутся метели

Температура выше нормы ожидается во второй декаде января в Алтайском крае

Фото: unsplash.com

Вторая десятидневка января в Алтайском крае, судя по декадному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, выдастся теплее нормы на 1-2 градуса. При этом если до 16-го числа в большинстве дней ожидаются интенсивные снегопады, метели, гололедные явления и порывистый ветер, то во второй половине десятидневки будет довольно спокойная погода без существенных осадков. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

“В период с 11 по 15 января ночью температура будет колебаться от -6…-11°С до -13…-18°С. Местами столбики термометров опустятся до -25…-27°С. Днем ожидается от -2…-7°С до -8…-13°С. Местами до -18°С. Во второй половине десятидневки будет значительно прохладнее: ночью – от -22 до -27°С, а при прояснении – до -32°С. Днем, по предварительному прогнозу, в этот период ожидается от -15 до -22°С”, – сообщила синоптик.

новости Алтайский

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