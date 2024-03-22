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Температурные качели от -17 до +5 градусов ожидаются 22 марта в Алтайском крае

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Температурные качели от -17 до +5 градусов ожидаются 22 марта в Алтайском крае

Снег. Погода. Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В регионе установилась плюсовая дневная температура воздуха. При этом в ночные часы все еще морозно – местами столбики термометров опускаются до -17 градусов

Днем 22 марта в Алтайском крае без существенных осадков, температура воздуха составит около 0…-5, а местами до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе синоптиков регионального ЦГМС.

Утром по краю возможна изморозь. На дорогах местами сохраняется сильная гололедица. Ветер подует западный, 5–10 м/с, местами по восточным районам порывы достигнут 15 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается до 0…-2 градусов и преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами вероятна сильная гололедица. Ветер западный, 5–10 м/с.

Взято отсюда

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