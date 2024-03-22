реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Температурные “качели” от -17 до +5 градусов ожидаются 22 марта в Алтайском крае

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Температурные "качели" от -17 до +5 градусов ожидаются 22 марта в Алтайском крае

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В регионе установилась плюсовая дневная температура воздуха. При этом в ночные часы все еще морозно – местами столбики термометров опускаются до -17 градусов

Днем 22 марта в Алтайском крае без существенных осадков, температура воздуха составит около 0…-5, а местами до +5 градусов. Об этом говорится в прогнозе синоптиков регионального ЦГМС .

Утром по краю возможна изморозь. На дорогах местами сохраняется сильная гололедица. Ветер подует западный, 5-10 м/с, местами по восточным районам порывы достигнут 15 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается до 0…-2 градусов и преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами вероятна сильная гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , вести алтай последние новости ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

“Черный лебедь” уже приближается. Бывший конгрессмен США рассказывает о…

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Рон Пол, бывший конгрессмен…

Новый скандал с “Победой”: ветерана ZOV с авиабилетом отказались…

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Авиакомпания “Победа” оказалась в…

Русские приготовили сюрприз для каждого боевика ВСУ

 |  21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Через 4-5 месяцев каждый…

Ветер до 15 м/с, изморозь и гололедица: о погоде…

Осадков в регионе не ожидается В Алтайском крае 22 марта…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp