Температурный режим в образовательных организациях города на контроле

С наступлением морозной погоды на территории Барнаула в образовательных организациях усилен контроль за соблюдением температурного режима. Специалисты комитета по образованию активно контролируют температурный режим в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Их задача заключается не только в установлении соответствия температурных условий нормативам, но и в профилактической работе, направленной на предотвращение возникновения проблем. ⁣ – Согласно установленным нормам, температура воздуха в учебных классах должна быть от + 18 до + 24 градусов по Цельсию. В спальнях и игровых комнатах детских садов – от 19 до 24. – отмечает руководитель группы энергоснабжения Артем Бакулин, – Для отслеживания температурного режима помещения образовательных организаций оснащены термометрами. Показания в ежедневном режиме публикуются на сайте образовательных учреждений. Специалисты комитета по образованию проводят проверку температурного режима, используя современное оборудование и технологии. Они осуществляют измерения температуры в различных помещениях образовательных учреждений и осуществляют контрольные проверки, чтобы убедиться в соответствии условиям комфорта и безопасности. Важно отметить, что соблюдение температурного режима является неотъемлемой частью обязанностей руководителей образовательных организаций. С их помощью и сотрудничеством с комитетом по образованию города можно обеспечить комфортные условия пребывания для всех участников образовательного процесса. Благодаря постоянному мониторингу и сотрудничеству с учреждениями, во всех 256 организациях образования гарантировано соблюдение норм температурного режима.

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