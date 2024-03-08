Теннисистов РФ допустят до участия в Олимпиаде только в нейтральном статусе

В марте 2023 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своими флагами

Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITF.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешат квалифицированным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и в Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов (NPA).

“ITF подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы МОК и МПК. Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF”, – сказано в сообщении пресс-службы ITF.​​

Напомним, в конце марта 2023 года стало известно, что МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Возможность участия в состязаниях предоставляется только тем спортсменам, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структура.

Россияне и белорусы не могут выступать в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Взято отсюда