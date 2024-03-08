реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Теннисистов РФ допустят до участия в Олимпиаде только в нейтральном статусе

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Теннисистов РФ допустят до участия в Олимпиаде только в нейтральном статусе

В марте 2023 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований под своими флагами

Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ITF.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешат квалифицированным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и в Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов (NPA).

“ITF подтверждает, что теннисистам из этих стран будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы МОК и МПК. Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в правилах ITF”, – сказано в сообщении пресс-службы ITF.​​

Напомним, в конце марта 2023 года стало известно, что МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Возможность участия в состязаниях предоставляется только тем спортсменам, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структура.

Россияне и белорусы не могут выступать в командных соревнованиях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

погода в районе , погода в петербурге ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Девушки-подростки напали на женщину в барнаульском трамвае

Полиция устанавливает личности нападавших. Источник фото: Катунь 24 7 марта…

На Алтае в объектив фотографа попала редкая кошка

На Алтае в объектив фотографа попала редкая кошка

Обнаружить следы хищника во время проведения зимних маршрутных учетов случается…

На Алтае в объектив фотографа попала редкая кошка

На Алтае в объектив фотографа попала редкая кошка

Обнаружить следы хищника во время проведения зимних маршрутных учетов случается…

Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во время гонки в Сочи

Около 10 лыжниц уехали в больницу после завала во…

Лыжи Фото: unsplash.com Соревнования проходили в сильную снежную бурю, и…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp