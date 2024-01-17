Кому-то из артистов удалось обосноваться в чужой стране, а кто-то остался без заработка

После начала СВО российские звезды разделились на несколько лагерей: одни резко стали примерными патриотами, другие предпочли воздержаться от комментариев, а третьи высказались против спецоперации и покинули страну.

На первых порах уехавшие не испытывали трудностей — накопления позволяли жить на широкую ногу, а выступления, пусть не в таких масштабах, как на Родине, но всё же были. Сейчас дела у наших звезд обстоят не очень: некоторые из них гаснут на чужой земле. Наши коллеги из MSK1.RU собрали список российских артистов, которые оказались неинтересны зарубежной публике.

Максим Галкин*

Новый год для шоумена начался неудачно. Два концерта, запланированных на 24 января в Паттайе и на 25 января в Пхукете, не состоятся. Решение об отмене приняло руководство гостиниц Royal Cliff и Royal Phuket City Hotel, где должен был выступить Галкин*. Под раздачу он попал из-за своих политических высказываний. Дело в том, что власти Таиланда негативно относятся к подобным заявлениям артистов со сцены.

Осенью 2023 года Максим Галкин* перенес свой гастрольный тур по Израилю в связи с непростой военной обстановкой в стране. Юморист запланировал 16 шоу на весну 2024 года. Пока всё еще неизвестно, состоятся ли они.

Руслан Белый*

В тех же курортных городах Таиланда с отменой столкнулся стендап-комик Руслан Белый*. Его выступления должны были пройти на новогодних каникулах, но повеселить народ не удалось. Как сообщали организаторы, отмена произошла по независящим от них [организаторов] причинам.

Посмеяться над шутками экс-резидента Comedy Club не получилось и отдыхающим на Бали. Всем, кто 11 января собирался на выступление Руслана Белого*, пришло сообщение о том, что оно не состоится.

По предположениям комика, срыв концертов устроили российские дипломаты. В Таиланде его заранее попросили подписать письмо, согласно которому юморист не будет плохо высказываться о российской власти.

Земфира*

В конце 2023 года певица попала в список «ненужных на чужбине» совсем не из-за своих громких заявлений: на ее концерт в Дубае просто не пришли люди. Удалось продать только 30% билетов, хотя в России Земфира* собирала целые стадионы, а билеты на ее выступления раскупали достаточно быстро.

Стоимость билетов в дубайском ресторане пятизвездочного отеля Madinat Jumeirah варьировалась от 125 до 250 тысяч рублей. Вероятно, не все поклонники певицы могут позволить себе такое удовольствие. Тем зрителям, кто все-таки собирался на концерт, деньги вернули.

Моргенштерн*

С полной отменой концертов в ОАЭ столкнулся российский рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Валеев*). После того как Алишер* попал в список иноагентов РФ, правительство ОАЭ тоже добавило его в черный список.

Из интервью с Ксенией Собчак выяснилось, что Моргенштерн* нарушает местное законодательство. На следующий день по неизвестным причинам концерт в клубе Billionaire отменили. С ноября 2023 года Моргенштерн* может выступать исключительно на частных дубайских мероприятиях.

Ранее мы составляли полный список звезд, которых отменяли в России в 2023 году. Читайте также, кто пропадет из эфиров телеканалов в 2024 году.

* Признаны в РФ иноагентами.

Взято Источник

17.01.2024