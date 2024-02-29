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Теперь в долгах: бийчанка совершила более 30-ти переводов на счета аферистов

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Теперь в долгах: бийчанка совершила более 30-ти переводов на счета аферистов

Женщина все делала четко по инструкции

Жительница Бийска после звонка с неизвестного номера перевела на счета мошенников более 1 800 000 рублей, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

В полицию с заявлением о хищении денег неизвестными обратилась 41-летняя бийчанка. По словам горожанки, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником портала “Госуслуги”. Он пояснил, что неизвестные взломали ее личный кабинет и оформили заявки на получение кредитов в различных банках.

Для того, чтобы деньги не ушли аферистам, женщине нужно как можно быстрее проследовать в банк и обналичить займы и перевести на “безопасный” счет. Бийчанка все делала четко по инструкции.

В результате потерпевшая совершила 24 денежных перевода на различные счета, в надежде сохранить деньги. А спустя время оформила еще и ссуды.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают: не стоит вступать в диалог с неизвестными, если речь идет о финансовых операциях.

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Взято отсюда

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