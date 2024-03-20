реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Теперь ясно, насколько вырастут цены на мясо в 2024 году

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Мясо в России может подорожать к концу 2024 года на 5-10%, заявил доктор экономических наук Вячеслав Чеглов. Эксперт назвал несколько причин, влияющих на повышение цен на мясо. Одной из таких причин является курс национальной валюты, который влияет на себестоимость импортируемых кормов и оборудования. Подорожание кормов и содержания животных также оказывает влияние на рост стоимости мяса. Повышение затрат на логистику и дорогие кредиты также вносят свой вклад в увеличение стоимости мясных продуктов. Пишет “Царьград”.

Наиболее рискованной в плане повышения цен продукцией является мясо курицы. Ожидается небольшое сокращение объемов производства данного вида мяса. Также следует отметить, что свинина является вторым по степени риска продуктом, цены на который зависят от экспортных показателей. Что касается говядины и индейки, то их цена в настоящий момент завышена, что затрудняет реализацию данных товаров.

Таким образом, к концу 2024 года можно ожидать подорожание мясных продуктов на 5-10%, что связано с рядом факторов, включая курс национальной валюты, подорожание кормов и содержания животных, а также рост затрат на логистику и дорогостоящие кредиты. Особенно затронутыми повышением цен будут мясо курицы и свинина, в то время как говядина и индейка уже имеют завышенную стоимость.

Фото: creatmedia.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

новости Локтевский

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело за хищение денег барнаульских дольщиков

После визита замгенпрокурора РФ на Алтай возбуждено уголовное дело…

Во время рабочей поездки в Алтайский край на личный прием…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться родителям

Увеличили размер детского туристического кешбэка на Алтае. Куда обращаться…

Власти Алтайского края вновь увеличили финансирование программы детского туристического кешбэка,…

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула наняла частную фирму

Чтобы вырубать и обрезать деревья по науке, мэрия Барнаула…

Власти Барнаула заключили контракты с частной фирмой на выявление аварийных…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp