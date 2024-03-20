Теперь ясно, насколько вырастут цены на мясо в 2024 году

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Мясо в России может подорожать к концу 2024 года на 5-10%, заявил доктор экономических наук Вячеслав Чеглов. Эксперт назвал несколько причин, влияющих на повышение цен на мясо. Одной из таких причин является курс национальной валюты, который влияет на себестоимость импортируемых кормов и оборудования. Подорожание кормов и содержания животных также оказывает влияние на рост стоимости мяса. Повышение затрат на логистику и дорогие кредиты также вносят свой вклад в увеличение стоимости мясных продуктов. Пишет “Царьград”.

Наиболее рискованной в плане повышения цен продукцией является мясо курицы. Ожидается небольшое сокращение объемов производства данного вида мяса. Также следует отметить, что свинина является вторым по степени риска продуктом, цены на который зависят от экспортных показателей. Что касается говядины и индейки, то их цена в настоящий момент завышена, что затрудняет реализацию данных товаров.

Таким образом, к концу 2024 года можно ожидать подорожание мясных продуктов на 5-10%, что связано с рядом факторов, включая курс национальной валюты, подорожание кормов и содержания животных, а также рост затрат на логистику и дорогостоящие кредиты. Особенно затронутыми повышением цен будут мясо курицы и свинина, в то время как говядина и индейка уже имеют завышенную стоимость.

Фото: creatmedia.ru

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Автор: glavred

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