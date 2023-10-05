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Теплая погода с летними температурами установилась в Алтайском крае в октябре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осенний Барнаул. Проспект Ленина Фото: Виталий Барабаш

Синоптики рассказали, что теплая погода задержится в регионе, предположительно, до 12 октября и только затем начнет холодать и вернутся дожди

В Алтайском крае днем 5 октября столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов, сообщает сайт регионального ЦГСМ.

В этот день жителей и гостей края ожидает солнечная погода без осадков. Утром местами возможен туман. Ветер подует юго-западного направления со скоростью 3–8 м/с.

В Барнауле в четверг ожидается около +14…+16 градусов и без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с.

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