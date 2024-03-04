Барнаул. Снег. Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В ночные часы столбики термометров в регионе опускаются до -20 градусов, а днем солнце уже прогревает воздух до 0 градусов и выше

Днем 5 марта температура воздуха в Алтайском крае составит около 0…-5 градусов. Также местами пройдет небольшой снег, возможны метели. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует западный, 6-11 м/с, с порывами до 18 м/с.

В Барнауле во вторник ожидается до -2…-4 градусов и небольшой снег. На дорогах местами по-прежнему гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с.

В ближайшие дни в Алтайском крае синоптики прогнозируют потепление до 0…+5 градусов.

Взято отсюда