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Тепло до -2 градусов с метелями прогнозируют в Алтайском крае в начале недели

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Тепло до -2 градусов с метелями прогнозируют в Алтайском крае в начале недели

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

В Алтайский край в начале весны пришла теплая, но немного снежная погода. Жителей региона предупреждают о ветре и осадках

В Алтайском крае в понедельник, 4 марта, ожидается теплая, но ветреная погода, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Так, температура днем составит -2…-7 градусов. В целом по краю пройдет небольшой, местами умеренный снег, ожидаются метели. На дорогах местами будет скользко.

Юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 м/с, местами порывы достигнут 20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4…-6 градусов. Временами обещают снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер подует с юго-запада с максимальными порывами до 16 м/с.

Взято отсюда.

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