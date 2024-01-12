Троллейбус. Общественный транспорт Барнаула Фото: Олег Укладов

Похоже, что пронять горожан морозами или жарой довольно трудно. Однако некоторые представители транспортной отрасли признают прохладный “климат” на своих рейсах

Второй месяц зимы в Барнауле, несмотря на “проблески” аномального тепла, отметился вполне традиционными морозами, особенно в утренние часы. Что для горожан, пользующихся общественным транспортом, означает дополнительный стресс: стоять на остановке в ожидании нужного маршрута зачастую приходится довольно долго. Однако нередко холод продолжает преследовать барнаульцев и после посадки в транспорт. Часто ли горожане мерзнут (и перегреваются) в автобусах и трамваях, в каком транспорте холоднее всего и что со всем этим можно сделать, выяснял корреспондент “Толка”.

Движение – все

Несмотря на то, что барнаульцы в целом нередко жалуются на общественный транспорт, “температурному режиму” в нем практически не достается. А если и достается, то лишь в довесок к остальным проблемам, связанным с состоянием тех же автобусов. Так, например, altapress приводил жалобы некой читательницы на маршрут №75.

Взято отсюда