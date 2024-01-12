“Тепло ли тебе”: какие “климатические” проблемы испытывает транспорт в Барнауле

Фото: Олег Укладов

Похоже, что пронять горожан морозами или жарой довольно трудно. Однако некоторые представители транспортной отрасли признают прохладный “климат” на своих рейсах

Второй месяц зимы в Барнауле, несмотря на “проблески” аномального тепла, отметился вполне традиционными морозами, особенно в утренние часы. Что для горожан, пользующихся общественным транспортом, означает дополнительный стресс: стоять на остановке в ожидании нужного маршрута зачастую приходится довольно долго. Однако нередко холод продолжает преследовать барнаульцев и после посадки в транспорт. Часто ли горожане мерзнут (и перегреваются) в автобусах и трамваях, в каком транспорте холоднее всего и что со всем этим можно сделать, выяснял корреспондент “Толка”.

Движение – все

Несмотря на то, что барнаульцы в целом нередко жалуются на общественный транспорт, “температурному режиму” в нем практически не достается. А если и достается, то лишь в довесок к остальным проблемам, связанным с состоянием тех же автобусов. Так, например, altapress приводил жалобы некой читательницы на маршрут №75.

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“По словам очевидцев, автобус приходится ждать 40 минут вне зависимости от времени года. При этом сервис “Яндекс.Транспорт” пишет, что автобус должен ходить раз в 18 минут. Также сообщают, что в салоне всегда холодно, а плату за проезд хотят повысить”, – сказано в публикации.

Из вышесказанного напрашивается вывод: холод горожанку, конечно, беспокоит, но почти в последнюю очередь. Некоторые же граждане не только не считают, что в автобусах холодно, но даже связывают тепло в транспорте с его переполненностью и умудряются всему этому радоваться.

“В последнее время стал цeнить переполненные автобусы по утрам. Вот так зaйдешь в морозное утро в переполненную мaршрутку, втиснешь свое тело посреди людской массы и стоишь греешься“, – пишет подписчик сообщества “Подслушано Барнаул”

Печки и кондиционеры

Представители самой транспортной отрасли в основном с проблемой холода или связанных с ней жалоб также не знакомы. Так, предприниматель Антон Еньшин (маршруты №6, № 41, № 78) отмечает: до него подобные сведения не доходили, а сама же проблема температурного режима в целом является достаточно банальным вопросом техобслуживания транспорта.

Его коллега Николай Усольцев (маршруты №77, №120, №37, № 51), впрочем, высказался чуть подробнее. Более того: ему есть чем похвастаться. Как минимум в сфере борьбы с жарой.

“У нас есть машины с кондиционерами на маршрутах №120 и №77.(…) На маршруте №77 ни разу не было жалоб на жару“, – сообщил Усольцев.

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С холодом все вроде бы тоже в порядке: упомянутые автобусы маршрута № 77, например, ездят на газе, что, по словам Усольцева, обеспечивает им постоянное тепло. А вот в дизельных машинах, как отметил предприниматель, действительно бывает прохладно. Однако с этой проблемой также активно борются с помощью установки дополнительного теплового оборудования.

При этом кто-то недовольный температурой (или другим аспектом работы автобусов), по мнению Усольцева, всегда будет.

“Человек встал с дивана и хочет, чтобы его за 30 рублей отвезли от точки “диван” до точки “работа”. Я таких называю “диванные короли”, и это ни для кого не секрет (…) Чтобы жалоб не было, нужно обновлять автопарк. А на что его обновлять, если у нас проезд не поднимался? Надо же соответствовать росту цен на топливо, на запчасти, на резину. увеличению МРОТ и стоимости ЖКХ”, – перешел к другой наболевшей проблеме транспортной отрасли предприниматель.

Впрочем, один из бывших работников транспортной отрасли на условиях анонимности в беседе с “Толком” рассказал о том, что проблемы с отапливаемостью автобусов бывают нередко и обусловлены двумя причинами: все тем же обслуживанием конкретной транспортной единицы и техническими особенностями транспорта.

Так, по словам собеседника, для автобусов фирмы Scania, в особенности старых моделей, характерно то, что в них невозможно ослабить отопление (что создает жару осенью и весной). А вот для автобусов фирмы Mercedes, напротив, характерна неприспособленность к морозам. Впрочем, все эти недостатки вполне поправимы за счет установки дополнительного оборудования.

Трамвай. Троллейбус. Общественный транспорт Фото: Виталий Барабаш Мороз и электричество

При этом один из сегментов барнаульского транспорта действительно страдает от холода. Это электротранспорт, где ощутить “морозную свежесть” зачастую очень и очень просто.

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В МУП “Горэлектротранс” признают: проблема с низкой температурой в трамваях и троллейбусах действительно есть. Этот транспорт, как отмечают в организации, не рассчитан на работу в условиях крайне низких температур.

Однако, что еще важнее, троллейбусы и трамваи просто изношены, что также не способствует “холодостойкости”.

В ГЭТ стараются бороться с проблемой, однако похоже, что электротранспорт, так же как и бензиновый, нуждается опять-таки в серьезном обновлении технического арсенала. Пока же методы противостояния холоду носят, скорее, характер борьбы с симптомами.

“Перед наступлением холодов у нас ежегодно проводится подготовка транспорта к работе в осенне-зимний период. Заменяют изношенные резинки уплотнителя на стеклах, уплотнители в дверях вагона, проводится ревизия нагревательных элементов. Кроме того, трамваи и троллейбусы заблаговременно прогревают перед их выходом “на работу “, – сообщают в Горэлектротрансе.

Взято отсюда.

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