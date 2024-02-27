Теплое начало весны и шторм на 8 марта: синоптик – о погоде на Алтае

В начале марта в Алтайском крае будет спокойная и теплая погода

Погода в первые дни весны будет спокойной

До конца зимы осталось всего три дня и наступит долгожданная весна. Какая будет погода в первые дни марта и чего ждать от небесной канцелярии на праздник 8 марта, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Конец зимы

В ближайшие дни Алтайский край, по словам синоптика, будет находиться под влиянием обширного сибирского антициклона. Это гарантирует нам спокойную и теплую погоду.

– Температура воздуха будет постепенно повышаться, примерно на 2 – 3 каждый день. Днем столбик термометра будет держаться на отметке от 0 до минус 5, а при солнечной погоде и выше, – рассказала Людмила Сырых.

Ночные температуры, естественно, будут ниже. Так, в ночь на 28 февраля, по данным ЦГМС, похолодает до -22, – 27 градусов. А в ночь на 29 февраля ожидается от -10 до -15 градусов и лишь местами до -22.

В последний день зимы ожидаются и небольшие осадки.

– 29 февраля над регионом будет проходить атмосферный фронт и в южных районах пройдет небольшой снег. Также в отдельных районах ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, – сообщила синоптик.

Начало весны

В первый день весны местами также будет идти небольшой снег.

– 1 и 2 марта в верхних слоях атмосферы над регионом ненадолго установится ложбина восточного циклона. Она прикроет небо, пройдет небольшой снежок, усилится ветер. Но у земли продолжит действовать антициклон, – рассказала Людмила Сырых.

В воскресенье 3 марта снова вернется хорошая погода. В целом синоптики обещают спокойную погоду в начале весны в Алтайском крае, но к праздничному дню 8 марта возможны сюрпризы.

– Предварительно днем 7 марта и сутки 8 марта ожидается штормовая погода, – отметила Людмила Сырых.

Это подтверждают данные сервисов по прогнозам погоды. В международный женский день и накануне его могут пройти сильные снегопады и возможно усиление ветра.

Преимущественно без осадков

Взято отсюда

27.02.2024