Теплоход загорелся на реке в Барнауле
Возгорание произошло на первой остановке
Фото: Вкурсе22
Пожар произошел на теплоходе в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Вкурсе22”.
По словам автора сообщения, возгорание на судне случилось на первой остановке – “Сады”. Людей вывели. На фото видно, как одна из частей теплохода дымится.
Предварительно, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в промышленном здании на территории Барнаула.