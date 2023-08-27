Теплоход загорелся на реке в Барнауле

Возгорание произошло на первой остановке

Фото: Вкурсе22

Пожар произошел на теплоходе в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Вкурсе22”.

По словам автора сообщения, возгорание на судне случилось на первой остановке – “Сады”. Людей вывели. На фото видно, как одна из частей теплохода дымится.

Предварительно, пострадавших нет. Подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в промышленном здании на территории Барнаула.

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