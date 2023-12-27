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Теплый декабрь не дает медведице Глаше лечь в спячку в зоопарке Барнаула

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Теплый декабрь не дает медведице Глаше лечь в спячку в зоопарке Барнаула

Медведица Глаша Фото: кадр видео Александра Чеботарева

Пришло время ложиться спать, но Глафире не спится. Скорее всего, ее график сдвинулся из-за аномально теплой погоды, которая установилась в крае

Медведица Глаша в Барнаульском зоопарке никак не может улечься в спячку, написал в соцсети замдиректора “Лесной сказки” Александр Чеботарев.

“Из-за аномальной погоды в этом году наша Глаша не спит. Надо спать, а ей не спится”, – написал он.

Напомним, Глаша поселилась в “Лесной сказке” в 2020 году. Медвежонка нашли в селе Онгудай в Горном Алтае. На вид ей было не больше двух месяцев. С тех пор Глафира беспрестанно покоряет сердца посетителей зоопарка.

В ноябре “Толк” рассказывал, как питомцы Барнаульского зоопарка готовились к зиме.

Взято отсюда

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