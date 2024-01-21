Терминал компании “Новатэк” загорелся в порту в Ленинградской области

В Кингисеппском районе объявили о введении режима повышенной готовности
Кадр из видео / Соцсети
В порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал компании “Новатэк”. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Работников эвакуировали, а к тушению привлекли силы МЧС и Леноблпожспаса. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.
В Кингисеппском районе объявили о введении режима повышенной готовности. На место пожара отправили сотрудников областного правительства.
Причина возгорания на данный момент не называется.
город Горняк
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