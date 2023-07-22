Терпели слишком долго: жители Горняка кипят из-за частых отключений света

Электричество Фото: Oboi-Colibri

Поставщик электроэнергии в Горняке уверяет, что участившиеся отключения связаны с масштабными ремонтными работами, но об их проведении предупреждают заранее

Жители Горняка крайне возмущены участившимися случаями отключения света. Как они рассказали “Толку”, электроснабжение в городе ограничивают систематически и без предупреждения. По их словам, в последнее время невозможно что-то планировать – ведь отключение происходит неожиданно, а у некоторых по этой причине и вовсе останавливается работа.

“Это какой-то ужас”

Жители Горняка утверждают, что сталкиваться с отключениями электроэнергии им приходится минимум несколько раз в месяц. Из-за этого у многих серьезно портится техника, людям сложно заранее спланировать дела, а в зимнее время и вовсе приходится мерзнуть без тепла в доме. По словам горожан, проблеме уже не один год.