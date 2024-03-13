Атаки начались в ночь на 12 марта

12 марта 2024, 16:36242Написать комментарий

В ночь на 12 марта несколько российских регионов атаковали беспилотники. Позже стало известно о том, что украинская диверсионная разведывательная группа пыталась проникнуть в Курскую область. Также в Таганроге звучал сигнал воздушной тревоги, а глава администрации призвал горожан спуститься в подвалы или на нижние этажи. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать обо всём, что происходит сегодня в российских регионах.

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Атаки беспилотников начались в ночь на вторник в нескольких регионах России. В Минобороны России заявили о 25 сбитых БПЛА. К утру насчиталось девять областей, которые попали под атаку.

В то же время в Курской области объявляли ракетную опасность. Глава региона Роман Старовойт предупредил жителей о необходимости спрятаться в укрытии.

— Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, — предупредил губернатор.

12 марта 16:38Валентин Булавко

Тревога в Таганроге

В Ростовской области объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников на город Таганрог.

— По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, — написал глава городской администрации Андрей Фатеев.

12 марта 16:40Валентин Булавко

Сирены воздушной тревоги звучали в Таганроге около получаса. Примерно в 12:30 власти дали отбой тревоги.

— Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами, — сообщил губернатор Василий Голубев.

За время тревоги в городе, как сообщают 161.RU местные жители, начали эвакуировать учеников школ. Детей начали выводить с уроков в подвальные помещения и коридоры, удаленные от окон.

12 марта 16:41Илья Ненко

Официальное сообщение Минобороны

В Минобороны выпустили официальное сообщение о попытке прорыва диверсантов на территорию России. По данным ведомства, это произошло после интенсивного обстрела гражданских объектов. ДРГ пытались прорваться на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино.

— Все атаки ВСУ отражены, украинские формирования, понеся существенные потери, отброшены. Нарушений границы не допущено, — отмечают в Минобороны. — На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сидорошино — два танка.

Кроме того, с 08:00 до 08:25 мск, по данным Минобороны, отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Тёткино Курской области.

12 марта 16:43Илья Ненко

ФСБ — об отбитых атаках

ФСБ сообщила об уничтожении 100 человек, шести танков, артиллерийской установки Caesar и 20 бронемашин ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию России. В спецслужбе также отметили, что начали пресекать попытки вторжения еще 10 марта.

— С 10 марта совместно с приданными подразделениями ВС России пресечено несколько попыток нарушения государственной границы в пределах указанных субъектов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ФСБ также отметили, что удары по украинским ДРГ продолжаются, информация о заходе ВСУ в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей не соответствует действительности.

12 марта 16:45Илья Ненко

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Тёткино был ранен один человек.

— Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь, — написал Старовойт у себя в телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Грайворон. Там несколько частных домов и автомобилей получили повреждения. В Шебекине один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. В самом Белгороде ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие, он был сбит стрелковым оружием.

— Сегодня выдался достаточно тяжёлый для Белгородской области день. ВСУ получили достойный отпор от Вооруженных сил Российской Федерации, погранслужбы ФСБ, Росгвардии, — отметил Гладков.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона правоохранительные органы проводят «предупредительно-профилактические мероприятия по предупреждению террористических действий».

Глава Таганрога заявил об атаке украинских дронов на город, позднее губернатор Ростовской области сообщил, что все воздушные цели были уничтожены за пределами города.

12 марта 16:48Илья Ненко

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что попытки нанести удары по гражданским объектам в России продолжаются, но «наши военные начеку».

12 марта 16:49Илья Ненко

Также БПЛА атаковал сегодня нефтебазу «Лукойл» в Кстовском районе Нижегородской области. В результате оказалась повреждена крупнейшая первичная установка по переработке нефти, начался пожар.

«Ъ-Приволжье», ссылаясь на источник на предприятии, пишет, что в результате атаки установка остановлена.

12 марта 16:57Илья Ненко

В соцсетях стала появляться информация о падении самолета в Валуйском городском округе Белгородской области. Глава администрации округа Алексей Дыбов сообщил, что это фейк.

— Распространяется информация про якобы упавший самолет на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности, данное фото взято из интернета и к нашему округу не имеет отношения, — написал Дыбов у себя в телеграм-канале.

12 марта 17:00Илья Ненко

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района.

— Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в ДК (выбиты окна, посечен фасад) и на территории сельскохозяйственного предприятия (разрушен забор). Также повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия, — написал Гладков у себя в телеграм-канале.

12 марта 17:03Илья Ненко

Наши читатели из Нижегородской области делятся видео, на которых слышны сирены.

— Простоквашино, так слышно первый раз было, — пишет местная жительница Екатерина Колесникова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 17:07Илья Ненко

Расположенная в Курчатове Курская АЭС на фоне атак украинских беспилотников на регион работает штатно. Об этом сообщает пресс-служба станции.

— На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и 4. Энергоблоки № 1 и 2 — в режиме эксплуатации «без генерации», — говорится в сообщении. — Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

12 марта 17:22Илья Ненко

В Белгороде беспилотник врезался в стену магазина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Пострадавших нет. В результате взрыва в здании выбиты окна и посечен фасад. Также повреждено четыре легковых автомобиля. На месте работают оперативные службы, — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

12 марта 17:49Илья Ненко

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по уточненным данным, в результате обстрела города Шебекино пострадали три человека.

— В ЦРБ самостоятельно обратилась местная жительница — у женщины осколочные ранения лица и контузия. Бригадой скорой раненая доставляется в областную больницу города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — сообщил глава региона у себя в телеграм-канале.

12 марта 18:14Илья Ненко

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

— Силы ПВО наготове, — написал Гусев в у себя в телеграм-канале.

12 марта 18:19Илья Ненко

Дрон атаковал мэрию Белгорода

Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 18:25Илья Ненко

Момент прилета беспилотника в здание магазина в Белгороде попал на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 18:27Илья Ненко

Власти Курской области сообщили, что школьников региона переводят на дистанционное обучение.

12 марта 18:27Илья Ненко

Также очевидцы публикуют первые секунды после прилета дрона в здание белгородской мэрии.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 18:32Иван Некрасов

Телеграм-канал «Подъем» публикует кадры администрации Белгорода, пострадавшей от дрона.

12 марта 18:37Иван Некрасов

Атаку здания администрации прокомментировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

— В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы, — написал глава региона.

12 марта 19:06Илья Ненко

В Минобороны отчитались о новых атаках, которые произошли с 12:40 до 13:40 мск. По данным ведомства, за этот час средства ПВО уничтожили над территорией Курской области четыре украинских дрона.

12 марта 19:27Екатерина Бормотова

Главные события к этому часу — в одном видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 19:32Илья Ненко

Беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, поврежден один автомобиль.

— Территория оцеплена. Все оперативные службы работают на месте, — уточнил Гладков.

12 марта 20:10Илья Ненко

Белгородские власти уточняют, что число пострадавших при атаке мэрии Белгорода беспилотником выросло до четырех человек.

— Четверо пострадавших, четыре человека. Незначительные повреждения. Медики своевременно оказали всю необходимую помощь, — сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

12 марта 20:25Илья Ненко

Снаряд попал в жилой дом в Белгородской области

Город Шебекино Белгородской области вновь попал под обстрел. Как сообщает глава региона Вячеслав Гладков, в результате очередной атаки ВСУ есть разрушения железнодорожного полотна, повреждена ЛЭП.

— В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Всех людей оперативно вывели из дома. Пожарные расчеты приступили к тушению, — написал Гладков у себя в телеграм-канале. — Различные разрушения выявлены на территории трех промышленных предприятий — выбиты окна в административных корпусах, плюс поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне. Также снаряды ложились рядом с гаражным кооперативом — посечено два легковых автомобиля. Есть разрушения железнодорожного полотна и повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, пассажирские поезда в этом месте не проходят.

12 марта 20:35Илья Ненко

Власти Курской области запретили распространять в интернете и СМИ фото и видео с передвижением вооруженных сил, военной инфраструктурой и критически важными объектами.

Также под запрет попала публикация мест обстрела или попадания снаряда, использовании оружия или средств ПВО и беспилотников, «если указанные данные позволяют идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полета».

Исполнять это обязаны все, кто находится на территории Курской области. Такое решение курские власти объяснили мерами безопасности, предусмотренными указом президента в рамках «среднего уровня реагирования».

12 марта 20:37Илья Ненко

В Воронежской области отменили угрозу опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

12 марта 20:57Илья Ненко

Губернатор Белгородской области опубликовал фотографии последствий обстрелов по Грайворонскому городскому округу.

— До последнего момента у нас не было ни пострадавших, ни погибших среди мирных жителей в Грайворонском городском округе, но только что произошел обстрел одного из сельхозпредприятий. Ранение получил охранник — легкое, по касательной. Сейчас ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает, — написал Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

В пункте временного размещения сейчас находятся 29 человек. Большинство с маленькими детьми или пожилые люди.

Все люди накормлены, глава округа контролирует ситуацию. Надеюсь, что максимально быстро жители смогут вернуться домой, как только позволит обстановка, — рассказал Гладков.

Губернатор также рассказал, что подомовой обход в селах не завершен — сейчас такой возможности нет.

— Точно знаем, что различные разрушения есть в частном жилом секторе в городе Грайвороне, в селах Гора-Подол, Замостье, Глотово, Дорогощь, Головчино, Козинка и Мокрая Орловка. Как только позволит обстановка, мы сразу оценим ущерб и сразу же начнем восстановление. В нескольких приграничных селах пока еще люди остаются в укрытиях, — написал Гладков. — Как только военные разрешат, мы постараемся максимально быстро перевести жителей в безопасное место.

12 марта 21:06Илья Ненко

Минобороны показало кадры с уничтоженной техникой украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Нехотеевки Белгородской области.

Еще чуть-чуть и видео загрузится12 марта 21:25Илья Ненко

В Валуйском городском округе Белгородской области ВСУ дважды обстреляли село Новопетровка. Как сообщает глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

— После первого обстрела разрушения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. В трех квартирах многоквартирного дома выбиты окна. В одном из социальных объектов поврежден забор. Осколками посечен легковой автомобиль, — рассказал губернатор у себя в телеграм-канале.

Во время повторного обстрела, по словам Гладкова, один из минометных снарядов попал в подвал частного домовладения, разрушен сарай.

— Еще в двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасад и линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ, — уточнил глава региона.

12 марта 22:05Илья Ненко

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил глава региона.

12 марта 22:15Екатерина Бормотова

В Белгороде приступили к восстановлению поврежденных объектов, сообщает телеканал «Звезда». Коммунальщики собирают осколки и меняют оконные рамы в здании администрации, в которое сегодня врезался дрон.

12 марта 23:02Екатерина Бормотова

Губернатор Белгородской области сообщил, что встретился с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым. Он доложил о разрушениях, которые остались после сегодняшних обстрелов. Губернатор также осмотрел жилой дом, в крышу которого попал снаряд — никто не пострадал, но полностью сгорел верхний этаж дома.

— Восстановительные работы начнутся уже завтра так же, как и на всех остальных объектах, которые сегодня пострадали в Шебекинском городском округе, — сообщил Гладков в своем телеграм-канале.

12 марта 23:50Екатерина Бормотова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как сейчас выглядит здание администрации Белгорода, где сегодня сдетонировал БПЛА.

— В здании администрации выбиты 36 окон, повреждены фасад и входная группа. На месте продолжают работать оперативные службы, закрывается тепловой контур по временной схеме, — сообщил глава региона.

12 марта 23:55Екатерина Бормотова

В многоквартирном доме рядом с мэрией есть повреждения в семи квартирах, сообщил Гладков. Восстановительные работы будут начаты в ближайшее время.

12 марта 23:58Екатерина Бормотова

Минобороны России сообщило, что все сегодняшние попытки прорыва границы были отражены, нарушений государственной границы не допущено.

— Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера, — говорится в сообщении МО РФ.

13 марта 02:01Василина Берёзкина

Итоги дня

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подвел итоги дня.

— На территории населенных пунктов Белгородской области противника нет. Десять мирных жителей получили ранения, шестеро из них находятся в больницах. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Сегодня погиб участник нашей территориальной самообороны. Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем всё, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах, — написал Гладков в телеграм-канале.

Разрушения еще продолжают фиксировать. На три дня в нескольких городских округах в школах и колледжах объявили «дни самоподготовки». Это сделали, чтобы обезопасить детей.

— Этот формат мы будем рекомендовать и нашим вузам. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Надеюсь, что с понедельника вернемся к той форме обучения, которая была до сегодняшнего дня, — объяснил губернатор.

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Взято Источник

13.03.2024