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Террорист-смертник подорвал себя у здания МВД в Анкаре

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Два сотрудника полиции пострадали

Фото: pxhere.com

В турецкой Анкаре террорист-смертник активировал взрывное устройство у здания МВД. Об этом сообщает Mash.

Глава министерства заявил, что преступников было несколько, остальных нейтрализовали бойцы спецназа, но один успел взорваться.

По предварительным данным, двое сотрудников полиции пострадали. Их экстренно госпитализировали.

Ранее сообщалось, что диверсанты пытались прорваться на территорию России в Брянской области.

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