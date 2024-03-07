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Тест на киномана: только избранный продолжит эти 10 фраз за героями Андрея Миронова

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Сперва ответьте на все вопросы, а потом будете парадом командовать

7 марта 2024, 16:0045Написать комментарий

Тест на киномана: только избранный продолжит эти 10 фраз за героями Андрея Миронова

Пусть он и запомнился многим только в амплуа обаятельного мерзавца, в творчестве Андрея Миронова были и серьезные драматические работы, и персонажи-неврастеники. При этом, даже играя второстепенную роль, он всегда запоминался зрителям. Не в последнюю очередь благодаря смешным, а иногда мудрым фразам, которые он произносил при каждом своем появлении. Кстати, вы их хорошо помните? Или только «Федя, дичь!»? Давайте проверим, тем более есть повод: сегодня день рождения великого артиста.

Взято Источник
07.03.2024

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