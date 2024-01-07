Правильно ответить на 10 из 10 вам поможет отличная память

Эти новогодние каникулы в очередной раз показали, что зрители ни за какие коврижки не променяют неповторимый оригинал на жалкую пародию. Во всяком случае, если речь заходит о советском кино — в особенности, о фильмах Эльдара Рязанова. Чтобы лишний раз проверить народную любовь к его наследию, мы решили составить этот тест, в котором объединили 10 знаменитых цитат из фильмов Рязанова. А у вас получится правильно соотнести крылатую фразу с картиной?

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07.01.2024