Тяжелые последствия: в Бийске появилась социальная реклама против наркотиков

Баннеры расположены, в том числе, и на остановках общественного транспорта

Кроме глупых надписей и признаний в любви на заборах и стенах бийских домов иногда появляются весьма опасные послания, “расшифровав” которые, предлагается покупать или распространять наркотические средства.

Выйти на главный “офис” в таких случаях очень тяжело, иногда невозможно, а вот задержать новопринятых наркокурьеров получается практически всегда. Чаще всего, это подростки и молодежь.

Из-за желания заработать “легкие” деньги ломается жизнь, рушатся судьбы молодых людей. Фото: Анна Сабанова

Конечно же, в Бийске на постоянной основе проводятся рейды по устранению таких надписей. Волонтеры, представители общественности и правовых структур закрашивают краской “печатки” с адресами и рекламой. Очень часто к работе подключаются неравнодушные граждане, особенно, жильцы тех домов, на которых оставляют адреса.

– Я на первом этаже живу, – рассказывает бийчанка Мария. – У меня прямо на балконе ставят эти печати. Я краску храню уже, не убираю. Нашлепают – закрашиваю. Не первый раз уже!

Фото: Анна Сабанова

Однако работать необходимо не только с последствиями: важно предупредить противоправные поступки молодых людей. И в таких случаях помогает социальная реклама. На остановках автобусов и маршруток она хорошо читается, и, пока человек ждет свой транспорт, у него есть возможность задуматься о себе, своих близких. Для родителей – напоминание, что с детьми на эту тему необходимо разговаривать.

Фото: Анна Сабанова

Так, социальная реклама против распространения наркотиков появилась на остановке “Детская поликлиника №2”.

“Легкие деньги – тяжелые последствия. Уголовная ответственность за распространение наркотиков от 4 до 20 лет!” – напомнили бийчанам в администрации города и ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее на остановках на баннерах располагалась социальная реклама против абортов.

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Взято отсюда