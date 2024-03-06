На некоторые продукты, по сравнению с прошлым годом, цена выросла вдвое. Как в таких условиях живут барнаульцы и почему стали интересоваться дачами – выясняла съемочная группа телеканала “Толк”

Молодежь Алтайского края все чаще покупает дачные участки. Особенно они пользуются спросом у молодых семей с маленькими детьми, отмечают эксперты. Кроме очевидной возможности самим выращивать овощи и ягоды, такую заинтересованность связывают со значительным подорожанием цен на продукты.

На смену старшему поколению к земле начинает тянуть молодежь. Причина вполне очевидна, рассуждает председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

“Очень многие, особенно те семьи, в которых есть дети, заинтересованы в приобретении земельного садового участка для того, чтобы выращивать для себя набор овощей, плодов и ягод”, – говорит он

Интерес к дачным участками продиктован пользой и натуральностью продуктов, выращенных самостоятельно. Но повышение цен в магазинах тоже неплохо стимулирует к заботам о “домике в деревне”.

Цены на ряд базовых продуктов с декабря прошлого года на настоящий момент изменились так: стоимость говядины за килограмм выросла на 73 рубля, курицы – на 53 рубля, колбасы – на 72 рубля, макароны подорожали на 15 рублей, а огурцы на 71 рубль за килограмм.

Что-то незначительно подешевело, что-то значительно подорожало, но тенденция именно на рост цен никуда не делась.

Молодежь, кроме того, что больше работает, ищет лайфхаки и занимается не только дачным садоводством. Так, наш корреспондент Ирина Корчагина обустроила дома свой мини-сад.

“Я начала выращивать зелень не только из-за экономии, хотя за зелень уже столько надо зелени отдать в магазине, что уже может проще самим это выращивать. Наверное, главное, мне скоро 30 – уже как бы тянет к земле. Это интересный процесс, когда у тебя дома на подоконнике свой мини-сад. И еще немаловажный момент – я знаю, из чего все это сделано, как это выращивалось, мне так спокойней”, – прокомментировала она.

На покупку дачи Ирина еще не созрела, хотя в барнаульских садоводствах активно привлекают новичков. В некоторых даже предлагают два года бесплатно пользоваться участком, а потом стать членом СНТ. Да и в целом неосвоенных, заброшенных дачных территорий в крае предостаточно.

“К примеру, Павловский, Первомайский, Косихинский, Тальменский районы, ну и пригород Барнаула до Научного Городка, до павловской границы у нас сегодня есть пустующие участки, которые можно без большого труда приобрести”, – рассказал Владимир Марков.

Кстати, покупка участка сегодня легко может обойтись в сумму до 1,5 млн рублей. Все зависит от приближенности к городу, доступности транспорта и наличию домика на участке. Кому-то дом не важен: главное – есть земля, где можно что-то вырастить.

Взято отсюда