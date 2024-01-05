Телецкое озеро поражает своей красотой туристов как летом, так и зимой. На фоне теплой зимы вода остается свободной ото льда

В Республике Алтай в начале января сделали роскошные кадры окрестностей Телецкого озера.

Так, сотрудник Алтайского биосферного заповедника Евгений Веселовский снял видео с берегов водоема, сообщает Telegram заповедника. На кадрах видно, что вокруг озера наблюдается настоящая снежная сказка, а сам водоем свободен ото льда.

“Доброго утра из Алтайского заповедника! На Телецком сегодня тихо и снежно”, – говорится в сообщении.

Также другие наблюдатели сделали фото окружающей природы. Местами озеро обволакивает густой пар.

Ранее в Алтайском заповеднике сделали кадры морозного утра на берегу Телецкого озера. Сотрудники заповедника показали, как тишь на озере мгновенно сменяется зимней “верховкой”.

Взято отсюда