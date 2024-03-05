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Тимофей Весновей: приметы, что можно и нельзя делать 5 марта

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Тимофей Весновей: приметы, что можно и нельзя делать 5 марта

В этот день наблюдали за погодой

5 марта верующие чтут память преподобного Тимофея. Он обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов. В народном календаре этот день получил название Тимофей Весновей.

На Тимофея Весновея начинали дуть теплые ветры, а значит все ждали прихода весны.

В этот день наблюдали за погодой. Так, если день выдавался погожим – такой же должна была быть и вся весна. Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре – к холодной весне, при восточном – к теплой и сухой, при южном – просто к теплой.

Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

5 марта не принято бросать начатые дела недоделанными, так как, согласно приметам, это сулит проблемы и в остальных делах.

Не стоит заниматься в день Тимофея-весновея посадками, обрезкой и пересадкой растений. Считается, что они якобы будут слабыми или вообще перестанут расти.

Нельзя ругаться, сквернословить, ссориться с близкими, обижаться на окружающих.

Плохой приметой считалось сидеть в одиночестве и грустить в этот день. Потом якобы весь год можно провести в печали.

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Взято отсюда

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