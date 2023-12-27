Главное, что случилось за последние сутки

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 декабря.

В Татарстане убили мать участника СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства матери военного в Татарстане. По факту убийства 46-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в телеграм-канале «Следком».

СК подозревает в убийстве двух граждан Узбекистана 2001 и 1986 года рождения. Они объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, по приезде военного домой во время отпуска его встретили отец и брат. Не найдя мать дома, они обратились в полицию. Силовики выяснили, что убийцей женщины стал ее возлюбленный — 22-летний мигрант.

В Минобороны описали среднестатистического мобилизованного

Министерство обороны России предоставило социальный портрет мобилизованного россиянина. По данным ведомства, это работающий мужчина 35 лет со средним специальным образованием, сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

Также, по статистике Минобороны, более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети из них — один ребенок, у четверти — двое, а у 0,3% мобилизованных — трое детей.

Диплом о высшем образовании есть только у 7% мобилизованных, у 30% — среднее профессиональное образование, еще у 63% — только среднее образование. В армии служили 96,4% мобилизованных.

По данным Министерства обороны, в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека — 33 тысячи из них пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

ФСБ задержала пособника террористов из Украины

В Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Как рассказали корреспонденты 63.RU, местный житель оказался сторонником запрещенной в РФ организации «Легион “Свобода России”» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: УФСБ России по Самарской области

Силовики отметили, что в квартире задержанного обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а также компьютеры и мобильные телефоны, с помощью которых мужчина связывался с координаторами.

На жителя Самары возбудили уголовное дело по статье «Подготовка к теракту». Самарский районный суд арестовал мужчину.

В Ивановской области мужчине дали 6 лет за умысел поджечь военкомат

Суд приговорил мужчину из Ивановской области к шести годам лишения свободы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ФСБ, против него расследовали дело о терроризме.

По информации ведомства, 30-летний мужчина планировал поджечь военкомат. Его задержали после того, как вместе с соучастниками «определил место совершения преступления».

— Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. С учетом тяжести совершенного преступления преступник проведет два года в тюрьме, оставшуюся часть наказания — четыре года — в колонии строгого режима, — передает издание слова судьи.

Над рядом регионов России сбили беспилотники

27 декабря Минобороны России заявило, что ночью над Ростовской и Белгородской областями средства ПВО сбили два беспилотника.

Также в ведомстве рассказали о сбитом вертолете Ми-8 — уничтожение произошло в районе Донецкой Народной Республики. Еще 17 БПЛА уничтожены на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Мужчина из Омска получил 15 лет за поджоги машин с символом Z

Суд приговорил жителя Омска к 15 годам лишения свободы. Бывшего инженера признали виновным по статье «Террористический акт» за поджоги машин с символами Z, рассказал корреспондент NGS55.RU.

Автомобили с символами, поддерживающими СВО, мужчина стал поджигать осенью 2022 года. За ним охотились сотрудники центра по противодействию экстремизму, уголовный розыск и УФСБ России.

— Омич пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции в целях устрашения населения Омской области, а также оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине, — заявили в пресс-службе омской полиции.

Тимошенко призвала Зеленского перейти к плану «Б»

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского перейти к плану «Б» по выходу из нынешнего положения. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

— Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится, — передает издание слова Тимошенко.

Также экс-премьер предложила Зеленскому отправить на фронт половину всех силовиков из полиции, прокуратуры и других ведомств. Она заявила, что такой вариант лучше, чем снижать возрастную планку мобилизации.

Взято Источник

28.12.2023