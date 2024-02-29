Тимур Родригез Фото: @trodriguezzz*

Артист не делился подробностями разрыва с супругой, ответив лишь, что расстался с женой мирно. После этого о своей личной жизни он предпочитал не говорить

Шоумен Тимур Родригез начал встречаться с актрисой из сериалов “Универ” и “Клуб” Катей Кабак, сообщает “Стархит”.

Пара уже второй раз показывается на публике. В ноябре влюбленные побывали на премьере сериала Жоры Крыжовникова “Слово пацана. Кровь на асфальте”, а недавно их вместе заметили на презентации дебютной работы Селин Сон “Прошлые жизни”.

Напомним, что 44-летний Родригез объявил о разводе осенью прошлого года. Со своей женой Анной Керимовой он прожил 16 лет. Пара воспитывает двоих сыновей Мигеля и Даниэля.

33-летняя Кабак также была в браке. Известно, что в 2017 году она выходила замуж, а через два года родила дочь. Имя избранника артистка не называла.

Ранее актер Павел Деревянко появился на премьере комедии Марюса Вайсберга “Конец славы” с новой возлюбленной. После официальной части они вместе уехали на закрытую вечеринку.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда