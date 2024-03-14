Типографии Алтайского края все чаще стали сотрудничать с предприятиями из других регионов России

Благодаря поддержке от гарантийного фонда, организации смогли закупить современное оборудование, что улучшило качество печати.

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Одна из барнаульских типографией занимается печатью этикеток для упаковок продуктов питания и бытовой химии. Она начала свою работу в 2014 году, а недавно Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства предоставил поручительство в размере 15 миллионов рублей. За счет этого удалось расширить производство, а значит и клиентскую базу. К тому же, новые станки позволяют увеличить скорость печати.

«Это оборудование позволяет печатать со скоростью до 150 метров в минуту, соответственно, мы можем в течение рабочей смены изготовить порядка трех миллионов этикеток», — рассказал директор типографии Алексей Утовкин.

Обычно количество напечатанных материалов типография устанавливает сама, как правило, это крупные тиражи. Но есть компании, которым нужны небольшие партии. Новое оборудование как раз рассчитано на выпуск ограниченного тиража. А значит, получится избежать излишних расходов материалов на печать.

«Раньше до покупки оборудования мы были привязаны к большим тиражам. То есть, способ флексопечати отличается тем, что это большие и крупные тиражи, но не всем клиентам, повторюсь, нашего региона нужны крупные тиражи, поэтому приобрели данную машину, которая может печатать клиентам тысячу этикеток, например», — объяснил учредитель, коммерческий директор компании Иван Котляров.

Другая барнаульская типография печатает упаковки для БАДов, таблеток, косметики и алкогольной продукции. Предприятие поддерживали трижды, общая сумма, на развитие и закупку сырья и станков — 23 с половиной миллиона рублей.

«Мы не ограничиваем клиентов минимальным тиражом. Здесь ограничивается разумность и стоимость одной единицы, то есть, если кому-то нужна одна коробка, мы ее, безусловно, сможем сделать, но выйдет дороже, поскольку много технологических операций проходит. Разумный тираж начинается от 5 тысяч печатных листов», — сообщил заместитель директора типографии Борис Камзин.

Предпринимательство в крае поддерживают финансово при помощи поручительств по кредитам и займам. Средняя ставка по кредитам для бизнеса, полученным предпринимателями под поручительства Алтайского фонда МСП в 2023 году — около 9 процентов годовых. Такая мера поддержки с каждым годом становится все более востребованной.

«По результатам работы в прошлом году аналогичные меры, которые мы также применяли в течение года, у нас в два раза вырос спрос на гарантийную поддержку, и объем наших поручительств превысил 2 миллиарда рублей», — отметила руководитель центра предоставления гарантий Алтайского фонда МСП «Мой бизнес» Наталья Магель.

Всего в 2023 году алтайский бизнес привлек с помощью поручительств регионального гарантийного фонда около 5 миллиардов рублей кредитных средств. Более 40% кредитов были направлены предприятиями на покупку техники, оборудования, приобретение и строительство новых площадок и модернизацию действующих производств.

Взято отсюда.

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