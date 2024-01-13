Тишкина история: как спасали кота погибшего алтайского воина СВО

Удивительное путешествие Тихона, самого, пожалуй, известного сегодня кота в России, случилось под Новый год, но тогда мы не стали торопиться с подробностями истории, дабы дошла она до читателей «АП» не заглушенной новогодней суетой.

Не про котика

Напомним: наш земляк, сержант Денис Блажевич, – наводчик-оператор боевой машины с позывным Найк, подобрал его котенком под обстрелом, выходил, вырастил настоящим боевым котом с позывным Тиш. Вместе они ходили на задания, вместе спали и делили сухпай. Когда воин погиб, его сослуживец с позывным Новгород написал в сообществе «Жёны военных», что у павшего героя (Денис награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества посмертно) остался кот, тоскующий по хозяину. Бойцы любили его, берегли, но было понятно, что лучший вариант для Тихона – семья, дом.

Но как передать его на Алтай? Операцию по транспортировке продумывали вместе с лидером волонтерской команды «За добро» Татьяной Коробовой. Ей непросто было решиться и попросить автоволонтера Сергея посадить в кабину «гражданина с усами». Не на курорт, мягко говоря, мужик ехал. Но вариант с самолетом был еще более фантастичным…

Сергей, для которого эта поездка «за ленточку», стала 10-й, юбилейной, вез бойцам особый груз, новогодний, с подарками и тонной, без малого, мандаринов. О том, что в обратный путь надо взять с собой Тиша, он узнал уже на подъезде к первой точке разгрузки. Ну о чем тут думать? Конечно, да!

Невероятно, но командир подразделения успел, умудрился раздобыть «коту полка» все необходимое в дорогу – ошейник от блох, корм, лоток с песком, плед. По остальным точкам разгрузки в Запорожье, Луганской и Донецкой областях водитель ехал уже с «напарником». Обратный путь лежал через Москву, где взяли обратный груз.

В последние дни уходящего года они торопились домой. Ехали городами и весями огромной России, делая остановки лишь на отдых и сон. Их ждали на Алтае. А россияне, посвященные в эту удивительную историю, четверо суток следили за маршрутом, отлавливая редкие короткие месседжи Сергея: «Привет, мы едем, а точнее сказать, мчим, в две руки и четыре лапы».

Так пушистый талисман воинов Алейской мотострелковой бригады стал известен всей стране. Если кто-то еще не понял: это – не про котика, а про невероятные, исполненные добра и любви к ближнему сердца человеческие.

Так по-человечьи

Немногочисленные короткие видео водитель Сергей делал не для славы, а скорее как «контрольные точки» прохождения пути. Но, попав в Сеть, они вмиг становились вирусными, по словам собеседника:

– Да, после того, как моя супруга разместила ролик в сети, пошли массовые просмотры, отзывы, комментарии. Слава богу, что добрые сюжеты распространяются быстрее плохих. В дороге мне звонили жители городов, узнать, нужна ли какая-то помощь. Русский человек отзывчив, неважно, живет ли он в Чебоксарах, Набережных Челнах или в Сибири.

Фуру встречает Барнаул. За рулем – уже знакомый нам по видео Сергей. Рядом – Тихон. Как заправский штурман, он вглядывается вдаль, опершись передними лапами на плечи человека. День для этих двоих особый. Одному предстоит знакомство с новой семьей, второму – расставание.

– Да, грустно, – подтверждает автоволонтер. – Мы с моим маленьким братцем сдружились, обнимались-целовались, вместе если, вместе спали. Дорогу он перенес хорошо. Думаю, для Тиша, который родился и вырос в зоне боевых действий, это просто приятное путешествие. Теперь пора прощаться, а я привык к нему как к родному. Но для семьи он не просто кот, а тот, кто был с Денисом на фронте, Царствия Небесного воину.

И вот он, момент встречи. Тамара Александровна, мама Дениса, прижимает к себе Тихона так, словно он и есть ее сынок. Кот, почуяв особую свою миссию, потерся головой о щеку женщины, да поудобнее умостился у нее на руках. Это было так… по-человечьи, что смолкли голоса волонтеров, встречавших необычный экипаж. И в наступившей тишине разорвал души горестный материнский плач: «Что ж ты, котик, хозяина своего не сберег… Такой мне последний подарок от сыночка на всю мою оставшуюся жизнь…»

Пока ребятишки, 5-летняя Мила и 2-летний Тима знакомятся с новым питомцем, их мама Виктория рассказывает, как счастливо они жили в военном городке Алейска, где служил муж, как появился на свет их первенец, и сколько было у супругов планов на будущее:

– Денис – контрактник с 2017 года. С началом СВО их подразделение первым выдвинулось на передовую. Жен предупредили, что связи в ближайшее время не будет. Уезжая, он сказал фразу, которая у меня до сих пор в ушах стоит: «Если что случится, помни, я вас очень сильно люблю». Сын родился без него. Тима уже бегал, когда Денис в отпуск приехал. Мы пытались его уговорить, чтобы остался дома, не возвращался туда. Но он всегда закрывал тему. Говорил: «Там мои ребята, не могу их подвести»…

…Денис похоронен на Власихинском кладбище. Воинская часть помогла организовать похороны. Иногда на меня такая тяжесть накатывает, что говорить не могу. Но я не одна. Малыши не дают свалиться в депрессию и мои новые подруги в волонтерском сообществе. Многие из них прошли этот горестный путь, они знают, какие подобрать слова, чтобы появились силы проснуться и начать новый день. Они поддерживают. Знаю, надо жить, растить детей достойными людьми, как мечтал Денис, – признается Виктория.

Последние новости из Тальменского района, где живет теперь в своей новой семье, в отчем доме героя кот Тихон. Он привык, у него все хорошо.

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Взято отсюда.

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