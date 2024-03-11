То метель, то оттепель. Какая погода ждет Алтайский край в масленичную неделю

В Алтайском крае в течение масленичной недели выпадет снег и пройдут метели

Погода в течение недели будет снежной

С 11 по 17 марта жители Алтайского края отмечают масленичную неделю. Это время ассоциируется с проводами холодов и встречей весны. О том, какая погода нас ждет в масленичную неделю, рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Оттепель, похолодание и снова оттепель

На неделе с 11 по 17 марта большинство дней в Алтайском крае будут снежными. Это обусловлено циклоном. Из-за него в ближайшие дни погода будет неблагоприятной.

– Так, 12 марта небольшой снег и мокрый снег ожидается в отдельных районах. 13 марта, с прохождением южного циклона, снег и мокрый снег будет в основном умеренный и местами сильной интенсивности, с метелями. Возможны гололедные явления. Ветер местами будет усиливаться до 15 – 22 метров в секунду, – рассказала Наталия Кобякова.

В эти дни, по прогнозу, дневные температуры будут держаться на уровне от -4 до +3 градусов и по югу до +7. Ночью столбики термометров опустятся от -1 до -7 градусов, по северу края и до -8, -13 градусов.

– 14 и 15 марта ожидается не слабый снег в отдельных районах, но произойдет небольшое понижение температур. Ночью похолодает до -9, -14 градусов, а местами при прояснениях и до-15, -20. Дневные температуры составят от -1 до -6 градусов, – сообщила синоптик.

Также известен и предварительный прогноз на выходные дни. Так, 16 и 17 марта Алтайский край может оказаться под влиянием ложбины северного циклона. А это снова означает снежную погоду. Ожидаются метели и усиление ветра до 18-24 метров в секунду. Температура ночью составят от -6 до -12 градусов, при прояснениях и до -17. А днем будет теплее: от -5 до 0 градусов и по югу края до +4.

Из крайности в крайность

Подводя температурные итоги первой декады марта 2024 года, синоптики говорят, что она выдалась довольно теплая – температура поднималась выше нормы на 3-5 градусов.

Что касаемо осадков, то их по краю, в зависимости от местности, было либо очень много, либо очень мало.

– Количество выпавших осадков везде разное: от 10% от нормы в предгорьях и до 250% от нормы по востоку и северу края. Но на сегодняшний день высота снежного покрова ниже декадной нормы, так как зима выдалась не снежной, – сообщила синоптик.

Программа празднования Масленицы в Алтайском крае – 2024

Взято отсюда

11.03.2024