То, над чем предстоит работать. Франк оценил послание Путина Федеральному собранию

Мэр Барнаула назвал актуальными для города озвученные президентом цели, задачи и нацпроекты

Вячеслав Франк / Фото: пресс-центр мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Как сообщает пресс-центр мэрии, градоначальник отметил, что президент озвучил важные для России решения – над этими задачами, которые даны всем органам власти, предстоит работать в ближайшие годы.

Вячеслав Франк подчеркнул, что многие решения сформированы на основе предложений граждан России.

“Глава государства особое внимание уделил защите суверенитета России, сохранению человеческого капитала, поддержке семей с детьми, развитию образования, здравоохранения, повышению качества жизни людей”, – заявил мэр.Отдельно он отметил запуск новых нацпроектов, каждый из которых будет положительно влиять на развитие муниципалитетов. Он отметил, что строительство и капремонт школ и детских садов, продление нацпроекта “Жилье и городская среда”, расселение из ветхого и аварийного жилья, программы “Чистая вода” и “Чистый воздух”, социальная газификация, развитие общественного транспорта важны для Барнаула.

“Наша общая цель – быть готовыми выполнить задачи, поставленные президентом”, – заключил глава краевой столицы.

Горняк22



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