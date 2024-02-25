Точно куриные: бийчан возмутили очень мелкие яйца, продаваемые в магазинах

Куриные яйца до сих пор являются одним из самых обсуждаемых товаров

Цены на куриные яйца были одной из самых громких тем прошлого года в потребительской сфере. Однако бийчане до сих пор сталкиваются с поводами вернуться к обсуждению их.

Так, если стоимость товара уже перестала удивлять, то теперь под прицелом внимания покупателей – размер яиц.

Бийчанка поделилась снимком, которым хотела показать, насколько мелкие яйца приобрела в магазине.

“Я когда открыла коробку, даже усомнилась: это точно куриные? Может перепелиные, только белые? Долго думала, с чем их сравнить по размеру. Потом поняла – со спичечным коробком. Я понимаю, что это настоящие яйца, но чувство такое же, будто мне вместо литра молока продали 900 миллилитров” , – отмечает покупательница.

По всей видимости, это оказались яйца третьей категории. Такие считаются одними из самых мелких, массой от 35 граммов, что в два раза меньше яиц отборных или высшей категории.

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Взято отсюда