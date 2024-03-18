Точно наш: 10 лет назад бийчане вышли на митинг за присоединение Крыма

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Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР" Митинг за присоединение Крыма, 2014 год. Фото: архив "БР"

События марта 2014 года вошли в историю России как “Крымская весна”

Весна 2014 года была насыщенной на политические события. Захват власти в украинском Киеве в феврале обернулся напряжённой ситуацией в Крыму. “Майдан” на полуострове не признали, и Верховный Совет Крыма объявил, что не остается другого решения, как денонсировать решение ЦК КПСС 1954 года о передаче Крыма Украине. Все чаще стало звучать, что Крым – российский. Крымская самооборона и “вежливые люди” стали главными темами в СМИ, а россияне стали выходить на митинги, поддерживая крымчан.

В марте на полуострове провели референдум, почти 96 процентов проголосовавших выразили решение о присоединении Крыма к России, а уже 18 марта Крым вошел в состав Российской Федерации.

В Бийске на митинг в поддержку крымчан вышли около 2 тысяч человек.

Петровский бульвар пестрил плакатами: “Крым, Бийск с вами!”, “Фашизм не пройдет”, “Русские своих не бросают”.

Тогда разные политические партии проявили редкое согласие. Со сцены звучало, что Запад намеренно стравливает братские народы России, проплачивает вооруженные провокации и вмешиваться в нашу общую тысячелетнюю историю.

На митинг пришли и молодежь, и люди старшего поколения.

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Взято отсюда