Точно сбудется: вот как правильно загадать желание на Новый год

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29 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Если ваши новогодние желание из года в год не сбываются, возможно, вы просто загадываете их неправильно. Чтобы наконец переломить ситуацию, стоит учесть некоторые нюансы праздничного таинства.

Так, психолог советует в первую очередь определиться с четкой формулировкой. Чтобы Дед Мороз исполнил желание, оно не должно быть абстрактным.

Кроме того, важно избегать отрицательных элементов и не думать о плохом, передает “Городовой”.

Фото: remosnov.ru

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Автор: vizitka01

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Горняк22