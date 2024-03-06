Сирены Фото: barnaul.org

Работоспособность системы оповещения проверялась не только по краю, а в масштабах всей страны. Между тем не все жители услышали сирены

Часть жителей Алтайского края во время проверки систем оповещения 6 марта не услышали звука сирен и громкоговорителей, следует из комментариев пользователей в соцсетях.

Проверку проводили 6 марта с 10.40 до 10.43. Однако многие барнаульцы рассказали, что в их районах была тишина: например, в окрестностях Солнечной поляны, Балтийской-Ускова, микрорайоне “Дружный”, на Космонавтов, Красноармейском, Партизанская-Челюскинцев, в Новосиликатном и Власихе. Ничего не заметили и те, кто обычно слышит вой сирен даже через закрытые окна.

“Точно включали? Может за городом, ни разу не слышала просто”, – отметила жительница города в комментариях в сообществе “Инцидент Барнаул” во “Вконтакте”.

Взято отсюда