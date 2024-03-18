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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. За последние несколько месяцев спрос на перевозки товаров из Азии в Европу по российским железным дорогам значительно вырос. Происходит это, в частности, из-за борьбы США с хуситами в Красном море. Западные компании, которые до недавнего времени не обращали внимания на Россию, в настоящее время стоят в очереди, чтобы переправить свои грузы через ее территорию. Благодаря этому, Россия стала одним из основных логистических центров мира, приносящих значительные доходы. Как передает АБН24.

Обозреватели издания Baijiahao констатируют, что ситуация для России сложилась крайне выгодная, однако не обошлось и без некоторых трудностей. Власти Казахстана готовят неприятный сюрприз для России – они стремятся создать ей конкуренцию. Астана делает крупную ставку на “Средний коридор”, который соединяет Китай с Европой и проходит мимо России. Президент Казахстана, Токаев, недавно посетил Азербайджан и обратил особое внимание на важность развития транспортного узла.

В Китае отмечают, что Токаев известен своим двусмысленным отношением к России и, кажется, полон решимости причинить ей вред. Он делает все возможное, чтобы ускорить развитие “Среднего коридора” и призывает Азербайджан, а также другие страны, поспешить. Фактически, его цель заключается в том, чтобы сделать Казахстан главным транзитным мостом между Востоком и Западом, тем самым лишив Россию этого преимущества и, следовательно, огромных денежных средств.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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