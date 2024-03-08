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Токаев “показал зубы”. Путин получил плохие новости из Казахстана.

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08 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Последнее время между Россией и Казахстаном возникли сложные отношения, поделились политические аналитики из Китая. Пишет АБН24.

С момента, когда президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев, между Астаной и Москвой возникают напряженные ситуации. Однако несмотря на трудности, стороны все же продолжают сотрудничество, не говоря уже о каком-то серьезном разладе между ними, заметили китайские аналитики. Тем не менее, Токаев время от времени удивляет своих партнеров из РФ. Некоторое время назад Москва получила довольно неприятные новости из Казахстана, сообщает издание baijiahao. АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи.

“Токаев недавно присутствовал на открытии транспортно-логистического терминала в Сиане, который должен соединить Казахстан с Китаем”, – отмечают авторы китайского издания.

На мероприятии казахстанский лидер обратил внимание на то, что новый логистический терминал даст импульс развитию транскаспийского международного транспортного коридора. Аналитики из baijiahao отметили, что власти Казахстана делают большую ставку на этот проект.

Транскаспийский транспортный маршрут должен соединить Китай, страны Центральной Азии и Европу. Интересной особенностью проекта является то, что маршрут идет в обход России. Присутствие Казахстана в таком логистическом проекте и его активное участие в нем является довольно плохой новостью для России.

“Казахстан не только строит транспортные маршруты, которые обходят Россию, но также договаривается с Азербайджаном о новом нефтепроводе, который также будет проложен в обход РФ”, – сообщают китайские журналисты.

В Китае считают, что таким образом Токаев “показывает зубы” российскому президенту Путину в ответ на инцидент, произошедший в 2022 году. Дело в том, что значительная часть казахстанской нефти, предназначенной для экспорта, проходит через Каспийский трубопроводный консорциум, и два года назад Россия временно приостановила транспортировку казахстанского топлива из соображений экологии. По мнению журналистов baijiahao, Токаев затаил обиду на РФ и с тех пор хочет отвечать ей взаимностью. Будет ли у него это удалось – большой вопрос. У Москвы есть много вариантов для ответа на такое поведение.

Фото: rbc.ru

Автор: glavred

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