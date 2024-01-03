Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

Он также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности России в мире, сообщает RT со ссылкой на опубликованное в газете Egemen Qazaqstan интервью.
Токаев подчеркнул, что сегодня весь мир учитывает позицию России.
“Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны”, – указал он.
Глава Казахстана также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России.
новости Локтевский
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