Токаев заявил, что с Луны видна невозможность решать проблемы в мире без России

Он также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности России в мире, сообщает RT со ссылкой на опубликованное в газете Egemen Qazaqstan интервью.

Токаев подчеркнул, что сегодня весь мир учитывает позицию России.

“Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства. Это ясно с Луны”, – указал он.

Глава Казахстана также отметил, что президентские выборы в России будут иметь большое международное значение.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан будет соблюдать санкционный режим в отношении России.

новости Локтевский



Источник