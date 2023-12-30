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Только 9% людей смогут найти Деда Мороза на этой картинке. Вы в их числе?

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Чтобы он мог вас поздравить, надо его сперва обнаружить

Только 9% людей смогут найти Деда Мороза на этой картинке. Вы в их числе?

Всем известно, что Дед Мороз приходит к тем, кто в него верит. Но в этом году с ним случилась неприятность: он застрял в пробке среди машин, которые везут домой елки и новогодние подарки. Теперь, чтобы он точно приехал ко всем, кто этого заслуживает, Деда Мороза сперва нужно обнаружить. Говорят, всего 9% людей могут решить эту головоломку менее чем за 17 секунд. Но если вам будет сложно его найти, не переживайте: вы не одиноки, у нас тоже ушло много времени на поиски, а 32% и вовсе не справились с задачей.

Правила этого теста просты. Перед вами автомобильная пробка, в которой застрял и наш герой. Внимательно посмотрите на эту картинку и попробуйте выяснить, где тут пожилой волшебник. Как только найдете, тяните бегунок влево, чтобы узнать, правы ли вы были. А потом честно расскажите, сколько времени вам на это понадобилось.

Взято Источник
30.12.2023

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