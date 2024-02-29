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Только на “Сибирской Масленице” есть внутренняя валюта – масленичный рубль!

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Только на "Сибирской Масленице" есть внутренняя валюта - масленичный рубль!

НА КАКОМ ЕЩЕ ФЕСТИВАЛЕ ГОСТЯМ ПЛАТЯТ?

Основной способ пополнить «баланс» – это принять участие в конкурсно-игровой программе. Чем больше площадок с играми вы посетите, тем больше заработаете.

ГДЕ ПОТРАТИТЬ?

– На блинной площади или в масленичной лавке.

А мы уже напечатали 30 000 масленичных рублей и подготовили 10 000 единиц призовой продукции – без подарков никто не уедет!

«Сибирская Масленица» состоится 16 марта в с. Новотырышкино.

Интернет-сообщество «Barnaul 22» является информационным партнёром!

Взято отсюда.

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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