28.09.2023

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Только на танке. Грузовики разбили дорогу до алтайского села

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Люди жалуются на то, что трасса продолжает разваливаться

Фото: Barnaul22

Житель Алтайского края пожаловался на разбитую дорогу до села Родино. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, поездка в деревню всегда сопряжена с экстремальной ездой. Причина, как отметил водитель, заключается в том, что грузовики разбили полотно, и сейчас после дождей оно превращается в грязевую массу.

Местные призывают представителей власти обратить внимание на проблему и остановить колонны грузовиков, которые превращают дорогу в зону испытаний. 

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