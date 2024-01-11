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Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров

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По словам главы региона, такие показатели являются очередным подтверждением роста как деловой, так и туристической активности в Алтайском крае

Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

За 2023 год аэропорт Барнаула обновил рекорд и обслужил свыше 723 тысяч пассажиров – это больше, чем жителей в столице Алтайского края. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Виктор Томенко.

Рост по сравнению с 2022 годом также оказался рекордным – 15%. По словам главы региона, такие показатели являются очередным подтверждением роста как деловой, так и туристической активности в Алтайском крае.

“Нет сомнений, что новый терминал на 1 миллион человек, строительство которого началось прошлой осенью, будет востребован”, – заключил губернатор. Напомним, в аэропорту Барнаула в декабре 2023 года начались работы по возведению нового терминала. Завершить строительство планируют в 2025 году. Его пропускная способность составит 1,1 млн пассажиров в год, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время.

город Горняк

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