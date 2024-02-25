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Томенко: Алтайский край готов к прохождению весеннего половодья

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Для защиты населенных пунктов развита система гидротехнических сооружений

Томенко: Алтайский край готов к прохождению весеннего половодья

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Алтайский край готов к прохождению весеннего половодья. Об этом в интервью “Вестям Алтай” заявил губернатор региона Виктор Томенко.

Как отметил глава региона, для защиты населенных пунктов развита система гидротехнических сооружений (ГТС). Например, успешно выполняет свою функцию сооружение в бийском районе Зеленый Клин – оно защищает от затоплений и сам город, и село Красный Партизан. В Красногорском районе работает ГТС, которое защищает село Быстрянка. Также в процессе создания находится сооружение в Краснощековском районе – работы завершатся в текущем году. На его строительство направили свыше 500 млн федеральных средств.

“Убежден, что мы сегодня находимся в полной готовности даже к самым сложным ситуациям, которые можно прогнозировать по нескольким причинам – малоснежная зима, оттепели, сильные морозы. Возможно, вода пойдет верхом. Не первый год мы в крае сталкиваемся с этими ситуациями, изучаем их развитие,  совершенствуем меры реагирования. Жителей края хочу заверить, что мы держим руку на пульсе”, – заявил Томенко. Губернатор отметил важность выстраивания работы всех сил и средств при подготовке к прохождению весеннего половодья – от системы оповещения до реагирования. Быть готовыми к сезону, учитывать все риски по самому неблагоприятному сценарию – задачи, которые стоят перед органами власти.

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