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Томенко: более 3 тысяч участников спецоперации из Алтайского края вернулись домой

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Две трети из них обратились в координационный центр, работающий при Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн

Томенко: более 3 тысяч участников спецоперации из Алтайского края вернулись домой

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Свыше трех тысяч участников специальной военной операции из Алтайского края вернулись домой. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко в интервью “Вестям Алтай”.

По его словам, две тысячи обратились в координационный центр, работающий при Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Всем им оказана консультационная или медицинская поддержка и помощь, более 800 военнослужащих прошли лечение или находятся сейчас в госпитале, проходят курс реабилитации.

“По поручению президента страны Владимира Путина была принята специальная федеральная программа по оптимальной для восстановления здоровья медицинской реабилитации. Алтайский край тоже вошел в эту программу. Примерно на 30 миллионов рублей в этом году будет закуплено оборудование для госпиталя, которое поможет лечению, восстановлению, реабилитации и выздоровлению наших бойцов. Поэтому нашему госпиталю будет уделено большое внимание”, – рассказал Томенко. Глава региона добавил, что до конца года для госпиталя приобретут несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. В 2023 году часть такого оборудования приобрели за счет краевого бюджета – на эти цели выделили 6,9 млн рублей.

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